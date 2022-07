GF Vip 7, nuova concorrente per Alfonso Signorini. Non siamo in presenza di un’ufficialità fornita direttamente dalla produzione del reality show, ma la voce è molto insistente e potrebbe trovare conferme nei prossimi giorni. Lei è il personaggio del momento nel bene e nel male, infatti è diventata molto nota a livello nazionale ma non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Infatti, è stata anche insultata pesantemente, ma ora potrebbe prendersi la rivincita con questa possibile avventura tv.

GF Vip 7, nuova concorrente in arrivo e Casa pronta a esplodere, col pubblico scettico che dovrà ricredersi su di lei. Intanto, parlando del programma Mediaset, è emerso questo: “Allora ragazzi, da fonti certe ho saputo innanzitutto che Matteo Ranieri a Valeria Cardone l’aveva già lasciata da tempo. Due che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile”, ha spifferato Deianira Marzano. E poi “tre, che addirittura era andato a fare il provino per il GF Vip 7 e aveva detto di essere single”.





GF Vip 7, nuova concorrente: si parla di Elisa Esposito

Il sito Coming Soon ha sganciato la bomba in queste ore. Per il GF Vip 7 la nuova concorrente sarebbe un personaggio molto discusso, che indubbiamente creerebbe eccome delle dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Bisognerà anche capire come reagirebbero i telespettatori, visto che già sul web le critiche non mancano. Tutto dipenderebbe ovviamente da che cosa farebbe e come si comporterebbe nel reality show. Andiamo a scoprire insieme chi potrebbe varcare la fatidica porta rossa nel prossimo mese di settembre.

Al GF Vip 7 potrebbe entrare in scena Elisa Esposito, ovvero la professoressa del Corsivo che sul web ha lanciato questo nuovo modo di parlare. Come sottolineato da Coming Soon, lei è una ragazza ed è una famosa tiktoker. Si fa vedere con i classici occhiali da insegnate e il registro in bella vista e insegna a tutti come si deve parlare in corsivo. Ci sono state moltissime polemiche e lei è stata costretta a spiegare le ragioni che l’hanno indotta a fare tutto questo, un trend nato dunque per gioco.

Queste le sue spiegazioni sul corsivo: “Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così. Da grande vorrei aprire un centro estetico. Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000”.

Elisa Esposito, chi è la ‘prof’ di Corsivo che spopola sul web. E perché è nata questa moda