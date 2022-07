Elisa Esposito, chi è la ‘prof’ di Corsivo che spopola sul web. E perché è nata questa moda

Elisa Esposito, chi è la professoressa del corsivo che sta spopolando in rete e che ha anche causato una marea di polemiche. Dopo una marea di proteste per questa nuova moda, adesso possiamo dirvi qualcosa in più sulla ragazza, che ha raccontato qualcosa in più su di lei e su cosa vorrà fare anche da grande. Improvvisamente, senza forse nemmeno aspettarselo, è diventata molto famosa ma la sua popolarità non le ha portato solamente gioie, ma anche tantissime critiche inattese da lei.

Elisa Esposito, chi è la professoressa del corsivo e perché ha deciso di lanciare questa strana moda. E nella giornata del primo luglio a Morning News parolaccia nel programma di Simona Branchetti proprio per il corsivo di Elisa Esposito. In particolare, è stata intervistata una persona dall’inviato della trasmissione di Canale 5, che gli ha chiesto un parere sulla possibilità di parlare in corsivo, come insegnato dalla tiktoker Elisa Esposito: “Per me è una grande minc***”, ha commentato l’ospite.





Elisa Esposito, chi è la professoressa del corsivo

Elisa Esposito, chi è la professoressa del corsivo che ha inventato questo nuovo modo di parlare allungando le parole. Dopo la bufera, visto che in molti ritengono fastidiosa questa novità, lei ha affermato: “Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così. Da grande vorrei aprire un centro estetico”.

Inoltre, la prof del corsivo Elisa Esposito ha aggiunto: “Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano”. E la pagina di Trash Italiano ha postato un video, nel quale anche l’assistente vocale di Amazon, Alexa, ha iniziato a parlare in corsivo generando sorpresa in tutti gli utenti.

Pensavo fosse uno scherzo ☠️ pic.twitter.com/1RgDMfMsD5 — Trash Italiano (@trash_italiano) July 1, 2022

Elisa Esposito ha 19 anni e ha svolto gli esami di maturità. Purtroppo la ragazza è stata anche vittima di attacchi molto gravi, a tal punto che alcuni sono arrivati alle minacce di morte, perché infastiditi dal suo corsivo. Non sappiamo quanto durerà questo trend, ma sta di fatto che ora è nel momento clou con ospitate anche nel mondo della televisione. E vedremo se davvero qualcuno comincerà a parlare in corsivo nel quotidiano.

