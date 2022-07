Myrta Merlino in topless, la foto sta spopolando in queste ultime ore dopo che la conduttrice televisiva è stata beccata dagli attentissimi paparazzi del settimanale Vero. La donna, dopo le fatiche di questi mesi per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, ha deciso di staccare un po’ la spina e di viversi appieno delle vacanze da sogno. Ovviamente in dolce compagnia del suo compagno Marco Tardelli, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale cinque anni fa grazie ad una cena.

Myrta Merlino in topless e la foto fa subito boom in rete. Ad inizio giugno lei era andata nel panico nel corso del programma Non è l’Arena, quando Massimo Giletti era svenuto in diretta: “Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, lo stress e questo può succedere. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci faranno sapere come sta. Spero si ricolleghi molto presto con noi”.





Myrta Merlino in topless, la foto in vacanza

Myrta Merlino in topless e la foto è subito pubblicata sul web da tutti. A avvistarla in questo modo i fotografi di Vero, che l’hanno paparazzata mentre si trovava in spiaggia a Sabaudia. Lei e Marco Tardelli si sono resi protagonisti di atteggiamenti molto complici, infatti si sono scambiati diversi baci e delle effusioni che fanno comprendere che l’amore non sia affatto sopito, nonostante siano passati degli anni dal primo incontro. E poi ha tolto la parte di sopra del costume, mandando tutti in delirio.

Il sito Today ha inoltre ricordato cosa disse Myrta Merlino al settimanale Oggi a proposito del suo attuale partner: “Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”. Ora si è spogliata non preoccupandosi per nulla del fatto che non sia più una ragazzina.

Per quanto riguarda la sua sfera intima, Myrta Merlino è mamma di tre figli: si tratta di due gemelli partoriti quando era giovane e che si chiamano Giulio e Pietro Tucci e di Caterina, concepita con Domenico Arcuri. Poi dal 2017 l’inizio della liaison amorosa con l’ex calciatore e campione del mondo del 1982 con la casacca della Nazionale azzurra di calcio.

“Massimo, oddio, aiutatelo”. Non è l’Arena, Giletti sviene in diretta tv: Myrta Merlino nel panico