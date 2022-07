Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e immediatamente cala il gelo in tutto lo studio. Nessuno ovviamente poteva aspettarsi un’uscita del genere da parte dell’ospite e non è stato possibile nemmeno bippare quell’affermazione, giunta in piena diretta e senza che ci potesse essere un intervento della redazione. La padrona di casa non se l’aspettava minimamente ed è apparsa molto ‘scossa’ dall’accaduto. A tal punto che è stata poi costretta a dire qualcosa anche verso il pubblico.

Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e il silenzio degli altri ospiti è calato immediatamente. In particolare, è stata intervistata una persona dall’inviato della trasmissione di Canale 5, che gli ha chiesto un parere sulla possibilità di parlare in corsivo, come insegnato dalla tiktoker Elisa Esposito. E l’uomo ha esclamato: “Parlare in corsivo? Mi sembra una grande minc***”. E, oltre alla Branchetti, ha poi dovuto commentare l’episodio anche lo stesso inviato.

L’influencer del corsivo ha reagito con una risata a quell’esclamazione spontanea, mentre Simona Branchetti ha affermato: “Biiip. Qui ci vuole un bip, altro che corsivo”. E l’inviato ha aggiunto: “Non si può dire, qui andiamo oltre il corsivo”. Elisa Esposito ha poi illustrato, come rivelato dal sito La Nostra Tv, il motivo per il quale ha deciso di lanciare questa moda: “Tutto era nato per scherzo, ho saputo che le ragazze milanesi parlano così”. Ma in tanti si sono già stancati di questa novità.

Elisa Esposito ha 19 anni e ha svolto gli esami di maturità. Purtroppo la ragazza è stata anche vittima di attacchi molto gravi, a tal punto che alcuni sono arrivati alle minacce di morte, perché infastiditi dal suo corsivo. Ma i suoi obiettivi per il futuro sono altri, infatti vorrebbe lavorare come estetista ed essere in grado di aprirsi proprio un centro estetico tutto suo.

