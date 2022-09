Al GF Vip 7 è tempo di coming out. Una concorrente ha infatti confessato di avere interesse per le donne e non solo, ma di aver anche avuto delle relazioni sentimentali con due ragazze. Nel corso del suo dialogo con altri compagni di avventura, c’è stata questa confidenza privata e c’è anche un video, di brevissima durata, che è stato subito pubblicato su Twitter. Parole chiarissime, che confermano dunque la sua attrazione verso il mondo femminile. E chissà se ne parlerà durante la puntata deò 23 settembre.

Ma non è l’unico episodio successo nelle ultime ore al GF Vip 7. Infatti, oltre al coming out di questa concorrente, c’è stato lo spogliarello del vippone Attilio Romita. Dopo aver raccontato dei suoi amori e del suo passato da “sciupafemmine”, Attilio Romita si è spogliato. Uno spogliarello “sexy” tra le risate e gli applausi degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e la colonna sonora Sex Bomb, il celebre brano di Tom Jones. Il video dello spogliarello è stato ricondiviso sui social e commentato ironicamente.

GF Vip 7, coming out della concorrente Ginevra Lamborghini

Al GF Vip 7 il coming out della concorrente è stato annunciato in questo modo dalla diretta interessata: “A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no. Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Non ero innamorata di lei”, ha esordito.

A fare coming out è stata Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che ha aggiunto: “Avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa. Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla. Poi ho avuto un’altra cosa con un’altra ragazza e con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. A me piacciono davvero le donne”, ha concluso ribadendo il concetto.

anche a me ginevra lambo piacciono davvero molto le donne 💋 #GFvip pic.twitter.com/dIago87N7x — FemministaPrepotente🍊 (@sonoprepotente) September 22, 2022

Nelle scorse ore c’è stato un siparietto bollente tra lei e un’altra vippona. Ginevra ha infatti fatto vedere a Elenoire come funziona e non è riuscita a trattenere una battuta a luci rosse (secondo molti). “Senti che vibra?” ha spiegato Ginevra mentre provava a preparare il gelato. “Ah ok, se vibra va bene”, ha scherzato Elenoire, le due si sono guardate negli occhi, finendo la discussione nelle risate generali.