Elenoire Ferruzzi e la battuta hot a Ginevra Lamborghini. Iniziano le prime complicità al GF Vip 7, prima di lasciare spazio alle inevitabili crisi e litigate all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti in questi primi giorni si stanno conoscendo e iniziano a spuntare le prime battutine per testare il livello fino al quale ci si può spingere. La prima a perdere ogni tipo di inibizione è Elenoire Ferruzzi. Ed è già virale una scena finita in rete, tra lei e Ginevra Lamborghini.

Tutta colpa della gelatiera e del suo funzionamento: Ginevra ha infatti fatto vedere a Elenoire come funziona e non è riuscita a trattenere una battuta a luci rosse (secondo molti). “Senti che vibra?” ha spiegato Ginevra mentre provava a preparare il gelato. “Ah ok, se vibra va bene” ha scherzato Elenoire, le due si sono immediatamente guardate negli occhi, finendo la discussione nelle risate generali. Immediata la reazione degli utenti sui social: “Elenoire e Ginevra regaleranno gioie” ha scritto un altro utente. “Adoro il duo Elenoire e Ginevra” ha commentato qualcun altro. Insomma, il sospetto è che se ne vedranno delle belle.

Elenoire Ferruzzi e la battuta hot a Ginevra Lamborghini

Proprio Ginevra Lamborghini nei primi giorni in casa ha parlato della sorella più popolare: Elettra. All’ingresso al GF Vip Ginevra ha iniziato a raccontare il suo rapporto più che conflittuale con la sorella: “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui. Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio.

Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui, ha raccontato la concorrente del GF Vip all’intento della casa. La ragazza si è anche detta disponibile per una riconciliazione con la sorella che, chissà, potrebbe anche avvenire in diretta tv nel corso delle prossime puntate del reality condotto da Signorini.

C’è da dire che anche se al momento nessuna delle due sorelle Lamborghini si sia voluta sbottonare in merito ai motivi, sembra che Elettra si sarebbe infuriata con Ginevra dopo aver scoperto che questa stava incidendo il suo primo singolo di nascosto, tenendola all’oscuro di tutto. Ma sarà davvero così?

