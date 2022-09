“Mi sono presa una cotta per lui”. Elenoire Ferruzzi, la confessione sul vippone: “La ragazza è gelosa?”

Elenoire Ferruzzi invaghita di Luca Salatino. La concorrente del GF Vio 7 infatti, voleva provarci con Antonino Spinalbese, ma alla fine ha preferito Luca. Ora sembra che lei si sia presa proprio una bella cotta. I due, c’è da dirlo, hanno passato le prime 48 ore a stuzzicarsi a vicenda fra citazioni di film di Carlo Verdone e improbabili karaoke. Quel che però per l’ex tronista è un gioco, per la Ferruzzi no. Parlando con Alberto De Pisis ha confessato di essersi in qualche modo invaghita di lui.

“Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa“, la risposta diplomatica di Alberto – che giusto ieri ha confessato di sentirsi attratto proprio da Luca. – “A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!“; la replica di Elenoire. Rivolgendosi poi all’ex tronista gli ha detto “A me non piace! [Antonino, ndr] A me piaci tu e basta“. Ovviamente Luca – conteso da Alberto ed Elenoire – non ha risposto.

Leggi anche: “Com’ero da uomo”. Elenoire Ferruzzi era Massimo, le foto prima della transizione





Elenoire Ferruzzi invaghita di Luca Salatino

Si prospetta un’edizione pazzesca con Elenoire Ferruzzi nella casa più spiata d’Italia. Che poi lo avete visto cosa è successo durante il suo esordio: ha scelto un sensuale abito rosa con un profondo spacco per la prima puntata. E poi, quelle immancabili unghie lunghissime. “È chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun’altra”.

Nella clip di presentazione, poi, ha raccontato la sua storia: “Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.

elenoire ferruzzi io posso vedere un suo video duemila volte e duemila volte mi emoziona emoziono pic.twitter.com/4OWnPQn0eu — gfvip out of context (@oocGFVIP) September 20, 2022

Ha ammesso, poi, candidamente che occorre essere coraggiosi per realizzare i propri sogni: “Soprattutto se il sogno è essere una diva”. Elenoire ha spiegato che se sui social è molto seguita, ciò è anche dovuto alla sua irriverenza e non pretende affatto di piacere a tutti. Poi ha aggiunto: “La chirurgia estetica, che meraviglia”.

“Ma non puoi…”. Elenoire Ferruzzi, figuraccia davanti a tutta la Casa al GF Vip 7