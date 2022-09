Elenoire Ferruzzi è già schizzata tra i protagonisti più amati di questo GF Vip 7 ma è già incappata in una gaffe… Entrata lunedì sera con la prima tranche di concorrenti, ha subito attirato attenzione per le sue unghie lunghissime, definite “la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura”.

Più tardi, mentre chiacchierava con Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi ha ammesso che sono le sue, “le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco”. Chissà come farà nella Casa…





Elenoire Ferruzzi gaffe al GF Vip 7

Sempre nella prima puntata, anche un primo faccia a faccia con Sonia Bruganelli per via delle sue passate dichiarazioni. Elenoire Ferruzzi aveva criticato il “porro” sulle sue labbra e l’opinionista ha subito colto la palla al balzo per lanciare un avvertimento chiaro e tondo alla concorrente.

“Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale. Mi troverai qui. Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”, le ha detto. Ma torniamo nella Casa, dove come anticipato Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di una gaffe.

LA SUA FACCIA QUANDO SI È RICORDATA CHE STAVA PARANDO DI UNO SPONSOR DEL PROGRAMMA 😭 #GFVIP pic.twitter.com/XClpy9INIE — trashtvstellare (@tvstellare) September 20, 2022

Dopo cena, i vipponi hanno deciso di chiudere il pasto con del gelato, ma evidentemente non è stato di gradimento di Elenoire Ferrruzzi. “E questo sarebbe un gelato? Sembra vomito”, ha detto senza pensare che era un prodotto sponsor del GF Vip 7, anche se gli altri provavano ad avvertirla “Non puoi dirlo!”. Quindi si è resa conto della gaffe ed è corsa via mentre tutti i suoi vicini ridevano a crepapelle.

