Elenoire Ferruzzi: età, altezza, peso e curiosità. Il suo nome è salito alla ribalta nel 2021, quando è finita all’ospedale e ha rischiato la vita a causa del Covid 19. Dopo tre mesi di ricovero, la showgirl era tornata a casa e aveva pubblicato un post su Instagram. La lotta contro il Coronavirus è stata durissima, ma per fortuna è riuscita a combattere e a vincere contro la malattia.

“Faccio questo video per dirvi che sono viva. – aveva detto Elenoire Ferruzzi in una Instagram story – Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Mi mancate, mi mancate tanto”.





Elenoire Ferruzzi: età, altezza, peso, nata uomo, trans, GF Vip 7

Era il 19 marzo 2021 quando Elenoire Ferruzzi veniva ricoverata per Coronavirus. E che la situazione fosse gravissima lo testimoniava anche l’amico Angelo Mazzone con un allarmante post: “Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”. Un messaggio che aveva scatenato una valanga di messaggi di incoraggiamento, anche da molti vip.

Tornata alla vita di tutti giorni, e con ben trenta chili in meno, Elenoire Ferruzzi era tornata sui social mostrando la sua nuova forma fisica e ringraziando tutti per i messaggi arrivati durante il ricovero in ospedale. Artista e icona trans, Elenoire Ferruzzi è diventata nota sui social, dove vanta circa 70 mila follower, grazie a diversi video, diventati veri e propri tormentoni. In particolare quelli in cui insultava le borse del marchio “Carpisa” o diceva di ammaestrare le foche monache.

Elenoire Ferruzzi è laureata in lettere e in passato ha lavorato come insegnante in una scuola privata. È una icona trans e in una intervista rilasciata a Rolling Stones ha raccontato di aver iniziato la transizione anni fa, quando era ancora giovane (il primo intervento a 16 anni): “Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito”.

“Gli uomini etero si approcciano alle trans come ad esseri inferiori. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire: tu sei diventata così per piacerci. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute, ma questo era un fenomeno degli anni settanta”, aveva raccontato ancora. Elenoire Ferruzzi abita a Milano ma non si sa il luogo di nascita. Stessa cosa per la data di nascita (alcuni siti scrivono 1982) la sua altezza e il suo peso, che sono attualmente sconosciuti e che di sicuro si scopriranno durante il GF Vip.

