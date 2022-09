GF Vip, l’attesa è finita: stasera su Canale 5 parte la nuova edizione del programma, al comando ancora una volta Alfonso Signorini affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sulla moglie di Bonolis arrivano gustose anticipazioni. Per lei infatti sarà il secondo anno in studio mentre per la cantante è il debutto assoluto. Sulle ragioni che l’hanno portata ad accettare questa sfida ha fatto chiarezza lei nel corso di un’intervista al Messaggero. “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo”.



“L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra”.





GF Vip7, Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi: saranno scintille



L’attesa intanto sale. E, secondo quanta riporta la pagina Instagram Thepipol_tv ne vedremo delle belle. “Questa sera su Canale partirà la primissima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini e al suo fianco debutterà una coppia inedita di opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nella puntata di oggi verrà presentato il nuovo studio super tecnologico, i concorrenti che conviveranno in casa, e soprattutto un attesissimo scontro infuocato”.



Quale? “Quello tra la Bruganelli e l’attrice transgender Elenoire Ferruzzi. I toni non saranno pacati e potrebbe accadere di tutto! Ma le sorprese saranno tantissime”. Sorprese che riguarderanno anche i nomi dei concorrenti. Sono 23 i concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip 7 ma su alcuni è ancora mistero. “Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo”, ha detto il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni.



Tra quelli ufficiali da segnalare Pamela Prati, il giornalista ex volto del Tg1 Attilio Romita e la cantante Wilma Goich. Marco Bellavia, conduttore di Bim Bum Bam, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, l’influencer Ginevra Lamborghini, Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

“Avete visto tutto?”. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’ultimo avvistamento sbroglia il gossip