Negli ultimi tempi si erano diffuse voci di una possibile crisi nel rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due sono legati dal 1997, nel 2002 hanno celebrato il loro matrimonio dal quale sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. Agli occhi dei telespettatori sono una delle coppie più solide e più amate. Tuttavia un tweet dell’opinionista del GF Vip 7 ha messo in allarme tanti fan: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”.

In tanti, tra gli utenti social, hanno iniziato a chiedersi se si riferisse alla relazione col marito. Tuttavia qualche giorno dopo sono comparsi su Instagram una serie di video che hanno iniziato a scacciare i dubbi sulla crisi di coppia. Un’amica, Flaminia Bolzan, ha condiviso tra le sue stories di Instagram un video nel quale la coppia più amata della tv balla insieme sulle note del brano pop Can’t Stop the Feeling!. Lo stesso momento immortalato è stato condiviso anche dall’opinionista del GF VIP su Instagram – “La vita a Formentera, questa è vita” – e mette così a tacere ogni gossip.

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022





Sonia Bruganelli crisi con Bonolis superata: uniti in vacanza

In questi giorni Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli proseguono le loro vacanze e le foto pubblicate dal settimanale Vero fanno chiaramente intendere che la coppia è più unita e complice che mai: baci, abbracci e tenerezze a testimonianza che la loro storia va avanti a gonfie vele. Le voci sul delicato momento sentimentale sono state alimentate anche dal fatto che Sonia Bruganelli abbia accettato un’altra volta la poltrona da opinionista del GF Vip 7 dopo che aveva più volte detto di non voler più partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini.

Inoltre alla domanda di un fan su Instagram su quanto fossero ancora una coppia lei e Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha risposto che lei e Bonolis lo saranno per sempre, essendo genitori di tre figli (Silvia, Davide ed Adele). Una risposta che non avrebbe convinto i follower. La risposta più veritiera, invece, arriva dalle foto pubblicate dal settimanale “Vero”: il “momento delicato” non riguarderebbe il marito e il loro equilibrio sentimentale.

Nel frattempo proseguono anche i casting per la nuova stagione di Avanti un altro e la scelta della nuova Bonas ha già sollevato le solite polemiche, coinvolgendo proprio Sonia Bruganelli nel ruolo di selezionatrice per la Sdl Tv, la sua società che si occupa dei casting di molti programmi, inclusi quelli di Bonolis. “Sophie Codegoni non è stata raccomandata, ha fatto il provino come tutte le altre” ha dovuto precisare l’imprenditrice in un video.

