Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, tornano le voci di crisi. Non è la prima volta che la coppia si trova a fronteggiare chiacchiere. L’ultima volta era successo poco mesi fa quando a una domanda riguardo il rapporto col marito, aveva risposto dicendo che i due avevano “trovato un equilibrio”: “Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffé prendiamo insieme”. Stavolta però sembra diverso perché le parole sono nette. Così mentre dal punto di vista professionale Sonia incassa un altro successo.



Nei giorni scorsi è stata infatti ufficializzata la sua presenza al GF Vip 7 in qualità di opinionista. Un bis dopo la passata stagione che non ha visto la conferma di Adriana Volpe. La produttrice televisiva aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show e che avrebbe accettato di fare l’opinionista solo se fosse stata da sola. Ma così non è, perché a quanto pare accanto a lei ci sarà la cantante Orietta Berti.





Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, tornano le voci di crisi: l’indizio social



Sembra che Alfonso Signorini l’abbia fortemente voluta per la sua intelligenza e pungente ironia. Qualità alle quali unisce dolcezza e tenerezza come quando racconta la malattia della figlia. “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile – aveva aggiunto – sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori”. (Leggi anche “Ho deciso di mollare”. Sonia Bruganelli, è lei che conferma l’ultima voce: “Non ha più senso”)



“Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”, aveva raccontato. Sulle voci di una presunta crisi con Paolo Bonolis non arriva alcun commento.

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022

Ma ora un nuovo tweet pubblicato dalla conduttrice torna a gettare ombre sul rapporto e a riaccendere i dubbi sui social. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #vita” sono le parole ambigue pubblicate da Bruganelli su Twitter che hanno subito alimentato i sospetti su una possibile crisi di coppia. Nulla di ufficiale, certo, ma solo voci che speriamo non vengano confermate.

