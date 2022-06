“Che bomba”. Sonia Bruganelli, il colpo di scena che lascia tutti senza parole. Si è saputo

Non era certo data per scontata e invece alla fine, con un colpo di coda magistrale, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del GF Vip 7. Questo è quello che è emerso da un’indiscrezione di TvBlog. La moglie di Paolo Bonolis sarà un’opinionista. Ma con lei si risolve il puzzle solo al 50 percento. In tanti avevano previsto l’esatto opposto, invece le cose non sono proprio andate come molti immaginavano. La produttrice televisiva aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show.

Eppure eccola di nuovo qua (eh… già, direbbe Vasco). Sembra tuttavia che il corteggiamento di Alfonso Signorini abbia funzionato alla grande. Non solo, la stessa TvBlog, ha ricordato che la Bruganelli, in una intervista rilasciata tempo fa, aveva dichiarato che avrebbe ricoperto il ruolo di opinionista per la seconda volta consecutiva soltanto se fosse stata da sola. Ma allora come stanno davvero le cose?

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del GF Vip 7: la conferma

Quella volta scherzava oppure sta avvenendo quello che voleva? Da quello che si capisce, sicuramente un’altra ‘commentatrice’ o un altro commentatore sarà certamente arruolato dal team che lavora al GF Vip 7, ma quel che si dà per certo è che Sonia ci sarà. Il pensiero naturalmente va subito ad Adriana Volpe, l’altra opinionista della sesta edizione del reality show.

Per lei il siluro è arrivato ed era potente. Ma in fondo mettersi contro Sonia Bruganelli non deve essere proprio uno scherzo in fondo. E se per la Volpe la possibilità era un’idea felice, per la Bruganelli era la cosa opposta. “Una volta basta e avanza, ora torno al mio lavoro da produttrice”, raccontava dopo la sua prima edizione.

Ora le cose sembrano cambiate repentinamente e ci domandiamo: chissà cosa è successo! Non solo, la voce trapelata nei giorni scorsi che voleva come opinionisti gli ex Morgan e Asia Argento è risultata una sorta di fake news. Non ci resta che attendere il 19 settembre per il GF Vip 7. Quest’anno sarà trasmesso su Canale Cinque in prima serata e su Mediaset Extra h24.

