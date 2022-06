GF Vip 7 chi sarà il prossimo opinionista? Se lo chiedono in molti. Da mesi infatti si sa già che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non saranno di nuovo al fianco di Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis, in particolar modo, aveva dato una serie di motivazioni al suo addio. Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, ha spiegato Sonia Bruganelli.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Adriana Volpe invece sperava in una riconferma che non è arrivata. Così mentre il toto nome sui concorrenti si scatena.





GF Vip 7 chi sarà il prossimo opinionista? Spunta un ex concorrente



Tanti i vip dati vicini all’edizione numero 7 che, stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. Tra i nomi spuntano: Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì), Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas.



A quanti apprende sarebbe stato fatto anche un sondaggio per Francesco Facchinetti. Voce alla quale ha risposto il diretto interessato, che ha rivelato di aver ricevuto una proposta dalla produzione del programma e da Alfonso Signorini. Proposta bocciata dal cantante per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Intanto un ex concorrente si candida ad opinionista. (Leggi anche “Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli)



Scrive BlogTivvu.com, come Biagio D’Anelli sarebbe pronto per fare l’opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. “Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi…”. La sua candidatura per ora non sembra troppo forte ma mai dire mai, specie quando al timone c’è Alfonso Signorini.

