“Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli

GF Vip 7 nuova coppia di opinionisti. Alfonso Signorini sta lavorando con il suo staff per la prossima edizione del noto reality. Dopo quello che è successo e abbiamo visto nell’ultimo GF Vip ci sarà da inventarsi qualcosa di clamoroso per mantenere alto il livello di interesse. D’altra parte l’ultima edizione, conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié, ha creato moltissimo coinvolgimento col pubblico. Oltre ad avere avuto una durata record, da settembre a marzo.

Tante le dinamiche, i personaggi, le storie, i colpi di scena vissuti nell’ultimo GF Vip. Ma cosa accadrà nello studio di Alfie? Chi sarà al suo fianco come opinionista? La prima a tirarsi indietro è stata Sonia Bruganelli che ha annunciato da tempo che non ripeterà l’esperienza. È praticamente sicura anche l’assenza di Adriana Volpe. Dunque due personaggi nuovi come opinionisti al GF Vip 7. Ma di chi si tratta?





GF Vip 7, Alfonso Signorini pensa a due nuovi opinionisti

A fare chiarezza sui lavori in corso per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensato Giuseppe Candela sulle pagine di Dagospia. “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello…”.

Ebbene in un altro articolo, sempre su Dagospia ma a firma di Ivan Rota, ecco svelati due nomi bomba. Potrebbero essere loro i nuovi opinionisti del reality condotto da Alfonso Signorini. “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa Ho Fatto L’Amore Con Me”.

Dunque i giochi son fatti? Difficile dirlo adesso. Nessuno ha confermato la voce e a settembre mancano ancora diversi mesi. Probabile che Alfonso Signorini stia valutando una rosa di nomi e sicuramente quelli di Malgioglio e Amanda Lear sono della partita. Ma se alla fine la spunteranno loro solo il tempo lo dirà… Intanto c’è da scommettere che nulla sarà lasciato al caso: tra i nomi dei possibili concorrenti sono stati fatti quelli di Pamela Prati, Antonio Zequila e Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez…

“Mi ha già rimpiazzato”. Edoardo ha visto Mercedesz e va a spifferare tutto: colpo di scena all’Isola dei Famosi