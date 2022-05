Mercedesz Henger sostituisce Edoardo Tavassi. All’Isola dei Famosi l’interesse della figlia di Eva Henger per il fratello di Guendalina Tavassi è durato come un gatto in tangenziale e dopo l’ingresso dei nuovi naufraghi c’è stato il colpo di scena.

In queste ore i primi dubbi. Mercedezs Henger sostituisce Edoardo Tavassi, ma prima della ‘decisione’ in molti hanno messo in dubbio l’interesse della naufraga per il fratello di Guendalina Tavassi. Il primo è stato Nicolas Vaporidis: “Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di Edoardo? Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”.





Mercedezs Henger sostituisce Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Anche Edoardo Tavassi non ha nascosto di non fidarsi di Mercedesz: “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ragazza…”, ha detto il naufrago prima dell’allontanamento arrivato a seguito della puntata andata in onda lunedì 16 maggio.

Dopo l’allontanamento da Edoardo Tavassi, che ha confidato di non fidarsi affatto di lei, Mercedesz Henger ha iniziato ad avvicinarsi a uno dei nuovi naufraghi sbarcati in Honduras, l’ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè. “Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi”, ha dichiarato Mercedesz parlando con Luca, che ha risposto: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti”.

Mercedesz Henger sostituisce Edoardo Tavassi con Luca Daffrè e lui commenta con Carmen Di Pietro: “Ha trovato il rimpiazzo già, sono stato rimpiazzato subito. Era amore vero. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora”, è stato lo sfogo di Edoardo Tavassi.

