Fino a qualche giorno fa sembravano inseparabili e in molti erano convinti che all’Isola dei Famosi stesse nascendo una coppia. I naufraghi in questione sono Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Nei giorni scorsi è stata proprio Ilary Blasi a metterli sotto torchio per cercare di scoprire se stesse nascendo qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger.

Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima che lei arrivasse sull’Isola succedeva proprio questo. A molti è parso evidente che dall’arrivo di Mercedesz Henger è cambiato il comportamento di Edoardo Tavassi. E la sorella Guendalina ha osservato il tutto divertita.





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi, già finita con Mercedesz Henger

Tuttavia l’infatuazione tra i due è durata davvero poco. Il tempo di conoscersi meglio e già si è rotto qualcosa. Edoardo Tavassi non ha remore nel parlare con Ilary Blasi: “Non mi fido di lei”, confessa alla conduttrice e poi nomina la ragazza. Tutta colpa della discussione che la figlia di Eva Henger ha avuto con Nicolas Vaporidis e non solo. La ragazza è tornata sulla lite tra l’attore e il fratello di Guendalina Tavassi di qualche giorno fa, ha difeso il 38enne come fosse la sua compagna da sempre. Ma l’essere entrata a gamba tesa nel rapporto tra i due non ha fatto impazzire di gioia Edoardo Tavassi: anzi, è successo l’esatto opposto.

Non solo: a scatenare la diffidenza verso Meredesz Henger è stato anche un altro episodio. La bionda 30enne ha interrotto una frequentazione sentimentale pochi giorni prima di volare in Honduras e questa situazione ha reso più sospettoso Edoardo Tavassi, che ora pensa che l’interesse mostrato dalla ragazza per lui sia solo una montatura. “L’essere nominato mi ha fatto rosicare, in modo sano. Questo poi è sfociato in un accanimento nei miei confronti. Mettersi in mezzo e giudicare il mio rapporto con Edoardo non lo approvo”, commenta Nicolas Vaporidis, a cui Ilary Blasi chiede spiegazioni.

Quindi Mercedesz Henger ammette: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”. Guendalina Tavassi è sospettosa nei suoi confronti: “Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona. Quando è entrata ha detto che si era lasciata da neanche due settimane, quindi mi sono chiesta come fa in così poco tempo a cercare subito l’amore e dire che è presa da Edoardo”. E alla fine Edoardo Tavassi si schiera della parte dell’amico Nicolas Vaporidis: “Di lui mi fido, di lei no”, sottolinea. E in Palapa la nomina, ma non è il solo: Mercedesz Henger va in nomination proprio contro l’attore e per quasi tutti i telespettatori non ha alcuna speranza di restare in gioco.

“Allora qualcosa c’è…”. Mercedesz Henger con lui all’ombra delle palme: l’Isola dei Famosi è testimone