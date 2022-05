Nicoas Vaporidis e Mercedesz Henger, lite all’Isola dei Famosi, Ormai le settimane in Honduras, le condizioni di convivenza forzata, le strategie e gli intrighi hanno creato un’atmosfera pesante. Tra i più coinvolti nelle discussioni c’è sicuramente l’attore che proprio pochi giorni fa era stato duramente attaccato da pubblico e naufraghi. La colpa? Una battuta sui pesci che i naufraghi lasciavano morire al sole dopo averli pescati, senza più mangiarli.

Nicolas Vaporidis aveva detto, scherzando, di ributtarli in mare. Carmen Di Pietro e Lory Del Santo ci sono rimaste male. Ma anche Edoardo Tavassi ha discusso con l’attore: “Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa”. Ma ora pure Mercedesz, che con Edoardo pare abbia una liaison, ha avuto un duro scontro con Nicolas Vaporidis sull’Isola.





Mercedesz Henger a Nicolas Vaporidis: “Ha usato parole disgustose”

Mercedesz ha nominato Nicolas Vaporidis e prorio su questo l’attore ha detto: “Questa nomination mi fa capire molte cose delle persone. Io non mi fido di nessuno…”. Poco dopo la figa di Eva Henger ha duramente attaccato l’attore: “Non mi sei piaciuto – riferendosi alla discussione di Nicolas con Edoardo – perché non avevi ragione e hai usato delle parole disgustose”. Nicolas, però, non ci sta: “Ma tu che sei la moglie?”.

“Questa si permette di entrare nel rapporto con Edoardo, la sentite?” ha sostenuto Nicolas rivolgendosi agli altri naufraghi. Ma Mercedesz ha continuato ad attaccarlo. A questo punto lo stesso Edoardo Tavassi si è risentito perché aveva espressamente chiesto a Mercedesz di non intervenire nella diatriba con Nicolas: “È un amico mio, è una cosa mia e sua”.

Poco dopo Edoardo e Mercedesz hanno avuto un lungo confronto nel quale hanno spiegato le rispettive posizioni. E la donna si è detta molto dispiaciuta del fatto che Edo si fosse infastidito per le sue parole a Nicolas. Addirittura, ad un certo punto, Mercedesz se n’è andata via piangendo per lo sconcerto di Edoardo. Che tra i due il rapporto si stia incrinando dopo un iniziale avvicinamento?

“Non si fa così”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis fa arrabbiare compagni e pubblico