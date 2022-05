Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi si è distinto dal primo giorno. Si è fatto amici ma anche nemici in Honduras. Con Edoardo Tavassi ha risolto ma giorni fa si è scagliato contro certe dichiarazioni dell’attore: “Lui ripete di non essere trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire”, ha detto alla sorella Guendalina.

“Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”, ha continuato parlando di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi.





Nicolas Vaporidis Isola dei Famosi, bufera per una battuta

Edoardo Tavassi, e anche sua sorella, parlava di soldi. Questo sarebbe il motivo per cui Nicolas Vaporidis è all’Isola dei Famosi. Vero o no, anche l’attore si deve dar da fare per nutrirsi ma nelle ultime ore si è scatenata una grossa polemica, tanto in Honduras quanto in Italia. Molti telespettatori hanno criticato i naufraghi di pescare pesci e ricci di mare per poi lasciarli morire al sole, senza mangiarli.

Quindi, come riporta il sito Funweek, la frase di Nicolas Vaporidis che, appunto, guardando pesci, conchiglioni e ricci di mare ha proposto di buttarli di nuovo in mare. Un’idea che ha fatto arrabbiare il pubblico social, come dimostrano alcuni tweet, ma anche gli stessi compagni di avventura di Nicolas Vaporidis Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro e Lory Del Santo sono sembrate le più scandalizzate da quella che in realtà era solo una battuta. La mamma di Alessandro ha addirittura detto di essere rimasta male per le esternazioni di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. Ed è stato lui stesso a rassicurarla: quella proposta su pesci e ricci era ironica, nulla di vero.

