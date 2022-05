“È tutta una finta”. Appena arrivata e già smascherata: la naufraga sta facendo parlare tutta l’Isola

All’Isola dei Famosi scatta un altro bacio: è quello tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis. Infatti, complice un gioco Edoardo Tavassi, i due si sono scambiati un fugace bacio sulle labbra. La cosa non ha fatto piacere a mamma Carmen Di Pietro, sempre molto gelosa e protettiva nei confronti del figlio. Inoltre, tra i naufraghi c’è chi non crede che l’ex fidanzata di Paolo Brosio nutra un interesse sincero nei confronti di Alessandro Iannoni. Ed è partita la discussione.

“Sto valutando e se mi accorgo che lo sta prendendo in giro, mi arrabbio sul serio e questa è parola mia. Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato da casa un po’ il mio personaggio”, ha detto Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi che vuole tutelare fino in fondo Alessandro Iannoni e lo ha fatto capire in modo chiaro: “Sono molto preoccupata, molti qua mi hanno avvertita di stare attenta”. E Mercedesz Henger, dialogando appunto con Carmen, è stata molto diretta: “Secondo me sta facendo la falsa e sta giocando. Lei è interessata a creare delle dinamiche”.





Poi è stata la volta di Edoardo Tavassi anche lui non crede all’interesse che Maria Laura De Vitis ha manifestato nei confronti di Alessandro Iannoni: “Quanto non gliene frega un c***o di Alessandro da 1 a 10?”. Quindi è intervenuto Nicolas Vaporidis che preferisce darle il beneficio del dubbio: “10? Non lo so, in confessionale ho detto che la devo studiare, devo capire. L’ho buttata lì, una speranzuccina”. Ma Edoardo Tavassi è apparso convinto: “Sei stupido te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia. Maria Laura ha fatto un discorso a Carmen, che sembrava che avesse le cose scritte sulla mano”.

Nicolas Vaporidis ritiene che il ragazzo sappia perfettamente quanto sia farlocco l’interesse di Maria Laura nei suoi confronti: “Ma Alessandro mica è scemo, lo sa. Gli ho detto di stare in campana. Poi, pure che fosse, gli fa bene una mezza distrazione. Però gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: “Non ti preoccupare perché lo so”. Non è per niente scemo. Non potrebbe essere una semplice distrazione sull’Isola, dove sta sempre a contatto con la madre?”.

Mercedesz Henger è intervenuta nella conversazione e ha rimarcato che anche Carmen Di Pietro (“Sono molto preoccupata”. Isola, Carmen Di Pietro in ansia per il figlio. C’entra Maria Laura) non è di certo una donna che si lascia irretire dai complimenti di Marialaura De Vitis: “Carmen si è già accorta che è tutta una finta”. Nicolas Vaporidis ha concluso: “Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più”. Insomma sull’Isola in pochi credono all’interesse reale di Marialaura De Vitis verso Alessandro Iannoni. Ed è probabile che di questo argomento si parlerà anche durante la puntata di venerdì 13 maggio.

