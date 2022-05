“Sono molto preoccupata”. Isola, Carmen Di Pietro in ansia per il figlio. C’entra Maria Laura

Ancora problemi all”Isola dei Famosi’ e ad essere infastidita e preoccupata in queste ore è Carmen Di Pietro. C’è una situazione che sta coinvolgendo anche il figlio Alessandro Iannoni e che non le permetterà di dormire sonni tranquilli. E a mettere in guardia la showgirl è stata anche la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Le due hanno un giudizio molto negativo nei confronti di una naufraga e ciò a cui stanno assistendo temono che sia tutto progettato, al fine di mettere in scena una strategia.

All”Isola dei Famosi’ Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno avuto un battibecco nelle ore precedenti. Lei aveva un reggiseno sulla sua testa ma il figlio Alessandro gliel’ha tolto buttandolo in mare. E la naufraga è esplosa di rabbia, infatti ha aggiunto: “Non ti sopporto più e non ti voglio vedere più. Che schifo, chiedimi almeno scusa. Non lo sopporto, qualcosa è successo”. Lui comunque si è allontanato, non ha chiesto scusa e ha iniziato a nuotare beatamente tra le acque dell’Honduras.





Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro preoccupata per Alessandro Iannoni

Nel daytime, trasmesso nella giornata dell’11 maggio, all”Isola dei Famosi’ si è materializzato qualcosa che ha lasciato di stucco Carmen Di Pietro. Il figlio Alessandro Iannoni si è scambiato un bacio con una concorrente, ma la donna ha ammesso: “Sto valutando e se mi accorgo che lo sta prendendo in giro, mi arrabbio sul serio e questa è parola mia. Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato da casa un po’ il mio personaggio”. E ha aggiunto di avere molti timori alla luce degli ultimi avvenimenti.

Alessandro si è baciato, anche se solamente a stampo, con l’ex di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. E Carmen Di Pietro ha poi aggiunto: “Sono molto preoccupata, molti qua mi hanno avvertita di stare attenta”. E Mercedesz Henger, dialogando appunto con Carmen, è stata molto diretta: “Secondo me sta facendo la falsa e sta giocando. Lei è interessata a creare delle dinamiche”. E la medesima opinione è stata espressa anche da Lory Del Santo. Non resta che capire se ci sarà un confronto con Marialaura.

E il pubblico ha reagito così sotto il video dell”Isola dei Famosi’: “Carmen ha ragione, Marialaura è una furba”, “Marialaura disposta a tutto, è opportunista”, “Fai attenzione Carmen, Marialaura ha dimostrato che per farsi pubblicità può fare tutto”. E ancora: “Alessandro comunque non mi sembra infastidito, anzi sarà quel che sarà. Carmen dovrebbe lasciarlo sicuramente vivere”.

