All”Isola dei Famosi’ è successo qualcosa di inatteso tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Probabilmente alla vigilia del loro approdo in Honduras nessuno poteva immaginarsi che mamma e figlio potessero avere così tanti problemi e incomprensioni. Ovviamente questa è un’esperienza difficile per tutti e anche loro due stanno vivendo momenti abbastanza complicati. Dopo la puntata in diretta del 9 maggio, c’è stato un vero e proprio litigio tra la showgirl e il ragazzo.

Già alcuni giorni fa all”Isola dei Famosi’ Carmen Di Pietro aveva redarguito Alessandro Iannoni. Lei ha chiesto al figlio di sedersi accanto a lei presa da un momento di gelosia. Tuttavia Alessandro Iannoni decide di prendere posto vicino alle new entry: “Sto benissimo qui ” e lei: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere davanti a me? Non mi piace questa situazione, non mi far fare brutte figure. Tu chiudi gli occhi e non guardare nulla”. Ma vediamo stavolta invece cosa è successo sulla spiaggia.





Isola dei Famosi, lite tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Il battibecco all”Isola dei Famosi’ tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni è stato possibile osservarlo nel corso del daytime di La5 del 10 maggio. A far imbestialire la donna un gesto del figlio: “Ma che sei matto? Ma questo è matto, perché hai fatto questa sceneggiata? Stavo mantenendo le trecce asciutte così e adesso si bagnano”. Lui non ha apprezzato quel modo di fare della madre e poi si è subito allontanata da lei, andando a nuotare. Ma Carmen invece ha proseguito a criticare aspramente il giovane.

Carmen Di Pietro, come ha raccontato nei minimi dettagli ‘Lanostratv’, aveva un reggiseno sulla sua testa ma il figlio Alessandro gliel’ha tolto buttandolo in mare. E la naufraga è esplosa di rabbia, infatti ha aggiunto: “Non ti sopporto più e non ti voglio vedere più. Che schifo, chiedimi almeno scusa. Non lo sopporto, qualcosa è successo”. Non resta adesso che capire se ci sarà un confronto tra mamma e figlio nelle prossime ore per capire le ragioni di questo astio sempre più marcato.

Intanto, Mercedesz Henger è finita nel mirino di Biagio D’Anelli. Un’utente ha quindi chiesto all’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6’: “Il tuo pensiero sulla figlia di Eva, che è andata all’Isola mentre la mamma sta male?”. E lui ha distrutto Mercedesz Henger con poche ma durissime parole: “Quando la smania d’apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma”.

