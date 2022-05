Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, 9 maggio, all’Isola dei Famosi. Tra i momenti più toccanti sicuramente la decisione di Nicolas Vaporidis di seppellire l’ascia di guerra e ristabilire la pace tra lui ed Edoardo. Una mossa che incontrato il favore del pubblico che lo ha sottolineato sui social. “Amo Nicolas, è un buono. difendersi continuamente dagli attacchi infondati e non, non porta mai ad avere un percorso sereno. Mi piace perché nonostante tutto non cambia mai atteggiamento e perché quando vuole bene, vuole bene davvero”. Scrive un’utente.



“A tutti capita di litigare, anche pesantemente, magari con un fratello/sorella o qualsiasi altro parente…l’importante è non continuare nel orgoglio e chiedersi scusa…poi chi ha cominciato a quel punto lì non ha più importanza bravi è stato un bellissimo momento”. Dopo questo altro momento clou la bottiglia mandata da Roger ad Estefania.





Carmen Di Pietro contro Maria Laura De Vitis



Una palese violazione del regolamento che ha fatto saltare in piedi Ilary Blasi. “C’è un naufrago che ha violato il regolamento e adesso vi spiego tutto. In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito dell’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni”, ha spiegato Ilary Blasi.



Che poi ha aggiunto: “Rido poco Roger, perché noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso un’infrazione. Sai di cosa parlo sono sicura, non ti viene in mente niente? Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania su Playa Sgamada. Sai che noon si può fare questa cosa?”. Roger si è scusato ed ha chiesto di poter incontrare la Bernal.



C’è stato un altro caso che ha visto Carmen Di Pietro contro Maria Laura De Vitis. Alcuni comportamenti della fresca vincitrice de ‘La pupa e il secchione’ non sono stati graditi. Secondo Carmen Maria Laura farebbe il doppio gioco. Riprova è un momento particolare. “Dopo che mi hai portato il caffè hai fatto una smorfia…Me l’ha detto Nick…Mi hai abbindolata…Perchè hai fatto quel gesto?”. Maria si difesa dicendo si trattasse solo di un tic.

