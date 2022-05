“Ho saputo tutto”. Isola dei Famosi, Estefania Bernal contro Roger Balduino: rottura vicina

Estefania Bernal rompe con Roger Balduino? All’Isola dei Famosi la coppia sembra non reggere l’urto dopo l’arrivo di Beatriz e nonostante le rassicurazioni. Tutto è cominciato dopo che Roger, in aperta violazione del regolamento, ha inviato un messaggio chiuso in una bottiglia a Estefania che vive su Playa Sgamada. “C’è un naufrago che ha violato il regolamento e adesso vi spiego tutto. In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito dell’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni”, ha spiegato Ilary Blasi.



Che poi ha aggiunto: “Rido poco Roger, perché noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso un’infrazione. Sai di cosa parlo sono sicura, non ti viene in mente niente? Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania su Playa Sgamada. Sai che noon si può fare questa cosa?”. Roger si è scusato ed ha chiesto di poter incontrare la Bernal: “So che non si poteva fare questo, mi dispiace moltissimo”.





Estefania Bernal rompe con Roger Balduino?



E ancora: “In quel momento mi sono lasciato trascinare dall’istinto e ho scritto questa lettera. Mi scuso non c’ho pensato troppo. Posso incontrare Estefania?”. La risposta è stata negativa mentre Ilary Blasi ha letto il messaggio di Roger che recita: “Ciao Leoparda, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte, mi manchi te. Ti aspetto qua sulla nostra isola!”.



Parole che se da una parte hanno scosso Estefania dall’altra l’hanno spinta ad una riflessione. La modella dichiara di essere delusa e di avere molte cose da chiarire ancora con lui prima che trionfi l’amore.“L’ho letto il messaggio però ci sono state alcune cose che mi ha detto Laura che non mi sono piaciute”, annuncia Estefania in diretta all’Isola dei Famosi.



“È andato contro uno di noi che è Lory, lei è sempre stata al nostro fianco…” Per quanto riguarda invece il loro rapporto sentimentale, Estefania aggiunge: “Il discorso di Beatriz, invece, dobbiamo ancora chiarire, io infatti sono venuta qua senza la collana perché alcune cose che ha detto non mi sono piaciute. Qui tutto può succedere davvero!”. Il messaggio di Roger non ha provocato l’effetto sperato.

“Il concorrente sta male, è in infermeria”. Isola dei famosi, è Alvin a raccontare cosa è successo