Blind sta male, il concorrente dell’Isola dei famosi 2022 ha problemi fisici e non era presente nella puntata del 9 maggio. Cosa è successo? A raccontarlo è Alvin, proprio all’inizio della puntata. La padrona di casa Ilary Blasi ha subito chiesto il motivo dell’assenza del concorrente e Alvin a quel punto ha preso la parola e ha detto le cose come stanno. In molti tra il pubblico avrebbero notato l’assenza del ragazzo e proprio mentre tutti i concorrenti erano tutti schierati su Playa Palapa, come spesso accade a inizio puntata, l’inviato ha raccontato come stanno le cose.

In pratica Alvin ha spiegato che Blind sta male, ecco perché non è in puntata stasera. Nulla di grave o di preoccupante, ma ciò che gli è capitato gli ha impedito di prendere parte all’ultima puntata. Questo perché i medici hanno preferito tenerlo al riparo dai raggi del sole, fa sapere il collega di Ilary Blasi.





Blind sta male, Isola dei famosi: cosa è successo, le sue condizioni

Da quello che si sa, Blind ha un’infezione cutanea e da ieri si trova nell’infermeria della produzione. I dottori lo hanno visitato e hanno deciso di tenerlo non solo sotto osservazione, ma lontano dal sole e dall’acqua salata del mare. Trovandosi su una spiaggia e non avendo scampo dal sole, Blind trascorrerà tre giorni in infermeria in attesa che la sua situazioni migliori.

Insomma, Blind sta male ma nessuno in puntata ci ha detto il motivo: cosa ha scatenato questa infezione? Da quel poco che sappiamo, l’acqua salata del mare avrebbe solo peggiorato la situazione e i naufraghi hanno solo quella a disposizione per lavarsi, e per refrigerarsi viste le temperature. Alvin però ha tranquillizzato tutti e ha spiegato ai familiari e ai fan, che non si tratta di nulla di preoccupante o di grave.

ma la tranquillità di questa puntata senza Blind? ne vogliamo parlare? #isola — Shut the Fuck Up (@soleil_obiuvsly) May 9, 2022

Tra l’altro non è la prima volta che un naufrago trascorre qualche giorno in infermeria e lontano dalla spiaggia. Tra l’altro, con Blind fuori gioco, le nomination sono stato di certo un po’ differenti da quello che ci si aspettava. Ma non solo, anche la prova leader non ha visto come partecipante il giovane. Insomma, una puntata per certi versi un po’ ‘falsata’, ma prima di tutto la salute.

