Arrivano altre notizie su Eva Henger, dopo il terribile incidente stradale verificatosi in Ungheria mentre si trovava in auto insieme al marito Massimiliano Caroletti. Come succede da un po’ di giorni a questa parte, Barbara D’Urso nel corso di ‘Pomeriggio Cinque’ è sempre in grado di aggiornare le condizioni di salute dell’ex attrice pornografica. Quest’ultima è stata trasferita in Italia ed è ora ricoverata in ospedale nella capitale Roma. E il medico che l’ha in cura ha rivelato altri dettagli importanti.

A proposito dell’incidente di Eva Henger, sulle sue condizioni si era già espressa Carmelita giorni fa: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede. Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”, aveva aggiunto.





Eva Henger, dopo l’incidente nuovo aggiornamento sulle condizioni

E quindi, durante la puntata del 9 maggio di ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha fatto maggiore chiarezza sulle condizioni di Eva Henger, dopo l’incidente che le ha causato una moltitudine di problemi. A parlare in diretta televisiva è stato il dottor Lorenzetti, apparso al fianco di Eva, che ovviamente è ancora in un letto di ospedale. Il professore ha iniziato così il suo discorso: “Il quadro è ben più complesso di quello che sembrava all’inizio. Al momento dobbiamo aspettare che le sue condizioni migliorino”.

Inoltre, il medico che ha in cura Eva Henger ha poi proseguito aggiungendo: “Poi faremo un primo intervento al piede. Grazie alle cose che sono state fatte fino a questo momento, i due monconi della clavicola si stanno riavvicinando e solo col tutore dovrebbe andare tutto a posto. Possiamo pensare che non sia necessario un intervento, l’unico intervento vero sarà quello sul piede ma si potrà fare solo quando sarà stabilizzata, se non si è ancora stabilizzata non potrà chiaramente essere operata”.

A ‘Pomeriggio Cinque’ Eva Henger è riuscita anche a parlare di altro e in particolare della presenza di Mercedesz Henger all”Isola dei Famosi’. Molti telespettatori hanno criticato la scelta della ragazza di andare ugualmente in Honduras, nonostante l’incidente della mamma. Ma quest’ultima ha precisato: “Lei non voleva partire, sono stata io a dirle di andare”.

“Servono altre operazioni”. Eva Henger, calvario senza fine dopo l’incidente: “L’hanno trasferita”