Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi erano stati ufficializzati nel cast che ha preso parte a questa edizione dell’Isola dei Famosi ma non si sono ancora visti e il pubblico si è chiesto il motivo. A spiegare cosa è successo è stato Federico Perna, il fidanzato di Giendalina.

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha spiegato. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione. Quelli fanno il programma, sono liberi di fare come gli pare. E di decidere loro quando e come farli entrare”.





Edoardo Tavassi: età, altezza, peso, ex fidanzata famosa, Isola dei Famosi

Tutti conoscono Guendalina Tavassi, diventata famosa grazie al Grande Fratello, ma nessuno ha mai visto il fratello. Edoardo Tavassi adora i tatuaggi ed ha una grande passione per la palestra e non è mai stato nel mondo dello spettacolo, a differenza di sua sorella. Quella all’Isola dei Famosi è la sua prima esperienza in televisione.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, lui è un video maker e lavora anche nell’attività del doppiaggio e ha avuto una fidanzata vip, l’attrice Diana Del Bufalo. La loro relazione è iniziata a marzo del 2020 e hanno conquistato gli utenti con post e video divertenti, spesso con l’esilarante partecipazione di Andrea Dianetti. La relazione di Edoardo Tavassi e l’attrice è finita nell’ottobre del 2020 ed è stata Diana Del Bufalo ad annunciarlo in un post sui social.

“Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. Per me è come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati è una cosa che va oltre la materia. Qualcosa che sta su, non so perché proprio su”. Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1984. Ha un’altezza pari a 1 metro e 90 centimetri e un peso di circa 105 chili.