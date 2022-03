C’è anche Nicolas Vaporidis tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. Il reality show condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e l’inviato in Honduras Alvin è cominciato lunedì 21 marzo, una settimana dopo la finale del GF Vip 6 di Alfonso Signorini. L’attore è sbarcato da solo, ma la novità di quest’anno è che si gioca in coppia: alcune sono già formate (come Jeremias Rodriguez e papà Gustavo o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro), altre vengono composte in loco.



E durante la diretta della prima puntata Nicolas Vaporidis è stato accoppiato alla modella argentina Estefania Bernal. I due sono però finiti subito al televoto flash con un’altra coppia inedita, ovvero quella formata dal modello Roger Balduino e dalla moglie del calciatore Djordjevic. Ad aver avuto la meglio sono stati proprio l’attore con la modella ottenendo così l’immunità.







Nicolas Vaporidis è davvero single? Il retroscena



La coppia leader della serata è stata quella composta da Jeremias e Gustavo Rodriguez perché vincitori di una prova. E quando Ilary Blasi li ha chiamati per le nomination i due hanno fatto il nome di Nicolas Vaporidis: “Lo nomino perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato – ha detto il fratello di Belen e Cecilia – Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato”.



Questa nomination non è stata valida, vista l’immunità, ma sicuramente ha già fatto scattare i sospetti dei fan di un astio tra Jeremias e Nicolas Vaporidis. In attesa di scoprire cosa accadrà tra i due naufraghi, c’è un altro motivo per cui l’attore è finito nel mirino del gossip: la sua situazione sentimentale.





A domanda diretta di Ilary Blasi Nicolas Vaporidis si è dichiarato single. Ma proprio qualche giorno fa Dagospia ha scritto il contrario: “Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis gareggia tra i single, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo. Verrà a galla la verità?”. La conduttrice lo metterà alle strette nella puntata di giovedì?