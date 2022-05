Sta nascendo una nuova coppia all’Isola dei Famosi: è quella formata da Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Nelle ultime ore i due naufraghi si sono molto avvicinati dando la prova di quella che inizialmente era solo un’intesa e che si sta trasformando in qualcos’altro. Ilary Blasi durante l’ultima puntata del reality show li aveva già messi “sotto torchio”. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger.

Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima che lei arrivasse sull’Isola succedeva proprio questo.





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi sempre più vicino a Mercedesz Henger

Tuttavia appare evidente che dall’arrivo di Mercedesz Henger, il fratello di Guendalina abbia ritrovato smalto ed entusiasmo. E lo si nota anche dai video dell’Isola dei Famosi. I due non si perdono d’occhio un istante e sulla spiaggia sono sempre più intimi, tra chiacchiere, bagni al mare con toccatine veloci e coccole. Tutti sembrano essersi accorti che sta nascendo una nuova coppia. Il fratello di Guendalina Tavassi pare presissimo dalla bionda 30enne figlia di Eva Henger.

Guendalina Tavassi osserva la situazione e ironizza su quanto vede: “Non si è mai abbronzato come in questi giorni”. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sembrano affiatati e complici, trascorrono la maggior parte del tempo a Cayo Cochinos, in Honduras, l’uno accanto all’altro. Parlano di loro, si conoscono meglio, ma pure delle strategie da seguire al reality.

In acqua scherzano tanto e a questo punto in molti sono in attesa del loro primo bacio. “Devo ammettere che mi diverto un po’ a vedere quello che fa…Vedere Edoardo romantico non l’ho mai visto né pensato…”, rivela Guendalina Tavassi guardando il fratello e Mercedesz. “Lui poi odia il sole, il mare, invece in questi due giorni si è abbronzato di più che da quando è arrivato!”, aggiunge col sorriso sulle labbra. Poi interviene Carmen Di Pietro che non approva e resta delusa: “Devo essere onesta…Preferivo l’Edoardo di prima…Almeno stava con me, con noi…”.

