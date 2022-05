Sonia Bruganelli lascia. La moglie di Paolo Bonolis lo aveva annunciato qualche settimana fa ora però vengono fuori le vere ragioni. E, di sicuro, poco faranno piacere ad Alfonso Signorini. Le sue liti con Adriana Volpe durante l’ultima edizione del GF Vip sono state discusse e non poco. Sonia Bruganelli, spesso, è finita sotto attacco per le sue uscite che non sono piaciute al pubblico (al pari della sua difesa ad oltranza di Soleil Sorge). Un contesto che non sente proprio e che ha contribuito nella sua decisione di mollare.



Prima di fare chiarezza ha però parlato del suo rapporto Soleil Sorge e con Paolo Bonolis. A proposito di Soleil ha detto: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.

Sonia Bruganelli: età, altezza, peso, marito e figli





Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: cosa c’è dietro



Quanto a Paolo Bonolis. “Di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere che sia il padre dei miei figli; è un uomo che se ci lasciassimo domani, vorrei come amico”. Sonia Bruganelli ha poi svelato che il marito è assai apprezzato dalle donne. “Ce ne sono tante che gli vanno dietro”, ha raccontato. Eppure a tali “pericoli”.



Sonia non presta troppa attenzione per il semplice fatto che nutre una forte convinzione, costruita nel tempo su basi solide; quale? “Nessuno riuscirà a mettersi tra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me. Poi ha svelato il motivo dell’addio al GF Vip. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, ha spiegato Sonia Bruganelli.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”.

