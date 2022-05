Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico Mediaset. Attualmente è in onda con il programma del preserale di Canale 5 ‘Avanti un altro’, che riesce a ottenere ottimi risultati anche con le vecchie puntate, quelle mai mandate in onda nel 2020.

Sposato con Sonia Bruganelli, da cui ha avuto Davide, Adele e Silvia, Paolo Bonolis ha altri due figli nati dal suo precedente matrimonio con Diane Zoeller, con la quale il conduttore di Avanti un altro è stato sposato dal 1983 al 1988: Martina e Stefano.





Paolo Bonolis nonno per la seconda volta

Vivono entrambi negli Stati Uniti, dunque a maggior ragione con la pandemia di mezzo Paolo Bonolis non li vede molto spesso. Qualche tempo fa aveva parlato anche di questo aspetto in un’intervista. Com’è noto, è già diventato nonno di Theodor, il figlio di Martina che è nato il 18 settembre 2020.

“Sono nonno di un bambino ciccionissimo – le parole di Paolo Bonolis – L’unica cosa che non posso andare a trovarlo. Lui vive negli Stati Uniti e non ci possiamo vedere. È molto bello, si chiama Theodore”. La distanza e poi la pandemia lo hanno tenuto lontano ma ora che la situazione sembra migliorare magari si rifarà.

Anche perché ne sta arrivando un altro: Paolo Bonolis nonno per la seconda volta. Stefano Bonolis, il suo secondogenito e fratello maggiore di Martina, sta per diventare papà come mostra la foto condivisa dalla moglie. Candice Hansen ha postato sul suo profilo una foto in cui Stefano, chinato, le tocca con la mano il pancione bello evidente. “Arriva baby Bonolis”, la didascalia.

