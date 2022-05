Paolo Bonolis è indubbiamente uno dei migliori conduttori televisivi italiani e Mediaset non può proprio rinunciare alla sua immensa professionalità. Il suo programma ‘Avanti un altro’ è in grado sempre di raccogliere grandi risultati, anche con le vecchie puntate mai mandate in onda nel 2020 e che adesso i telespettatori stanno guardando. Ma anche lui è consapevole che prima o poi la pensione arriverà e ha quindi voluto già designare il suo erede, colui che sarà all’altezza della situazione.

Lo scorso mese di marzo c’è stata una polemica ad ‘Avanti un altro’. Paolo Bonolis aveva poi fatto sapere tramite i social: “Ho visto che è stata lasciata nella puntata di Avanti un altro una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare queste puntate. È ovvio che è una cosa completamente fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, però non c’entro niente”. Si trattava di una battuta fatta con un ucraino, ma quello sketch si era verificato due anni prima dell’inizio del conflitto.





Paolo Bonolis annuncia: “Stefano De Martino mio erede”

Prima di dirvi chi ha scelto come suo successore, Paolo Bonolis nella sua intervista a ‘SuperGuidaTv’ ha criticato gli influencer che poi si trasformano in presentatori: “Non è né un bene né un male purché non diventi un abuso. È un disperato tentativo di rimanere coerenti con una presunzione di gioventù. Sui social possono esserci anche delle persone in gamba. Oggi coloro che sono sui social e che si propongono come persone artisticamente appetibili hanno il desiderio di andare in televisione. Non accade il contrario”.

Inoltre, Paolo Bonolis ha escluso la possibilità, sempre nella sua conversazione con ‘SuperGuidaTv’, che possa presentare un reality show: “Sono molti bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde. Che poi se c’è un reality vero quello è proprio ‘Avanti un Altro’. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti”. E poi l’annuncio più bello lo ha fatto, quando ha nominato Stefano De Martino.

Queste le parole di Paolo Bonolis su Stefano De Martino: “Mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”. Vedremo se Mediaset in futuro punterà tutto sul giudice di ‘Amici 21’.

