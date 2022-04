“Ci vediamo stasera…”. Amici 21, la battuta in diretta imbarazza Stefano De Martino

Stefano De Martino, la battuta ‘ammiccante’ della collega. Una puntata quella del serale di Amici 21 che come di consueto si è aperta con la sfida tra i giudici. A contendersi il titolo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, con la vittoria di quest’ultimo. Poi il colpo di scena tra i CuccaTodo e i Zerbi-Celentano.

Procedendo con ordine, dopo la prima sfida tra Alex e LDA, sarebbe stato Raimondo Todaro a fare cadere la scelta sul nome di Nunzio contro quello di Michele. Un’esibizione che avrebbe messo in evidenza non solo il talento del ballerino ma anche i miglioramenti fisici sottolineati anche da Todaro e dalla padrona di casa Maria De Filippi. E non poteva mancare l’appunto di Alessandra Celentano con u nriferimento a Stefano De Martino.





“Non mi piace fisicamente perchè è secco secco e lungo lungo. A me l’uomo piace più come Stefano, con un fisico più robusto. Ci vediamo stasera tanto Stefano, no?”, battuta ‘azzardata’ dunque tra le righe anche a Stefano De Martino che ha risposto con un sorriso come tutti.

Capitolo Stefano De Martin oa parte, il confronto tra giudici non si è fermato, soprattutto alla luce delle parole di Alessandra Celentano. Raimondo Todaro ha affermato che la prof di danza sia incline a dire “cavolate”, mettendo su un piatto dorato la replica immediata della professoressa: “Cavolate lo dici a tua sorella”.

Ma la reazione di Alessandra Celentano ha proseguito: “Ma perché mi devi obbligare a pensarla come te?”. Una coreografia atta a volizzare l’esibizione di Nunzio e quasi mai quella di Michele. Raimondo Todaro dopo questa non si è trattenuto: “Ma se erano in 25 dietro Michele! Sono senza parole”. Stefano De Martino ha sicuramente addolcito la puntata.

