Amici 21, è successo dopo l’annuncio dell’eliminazione di LDA. Dopo essere finito al ballottaggio finale insieme a Dario e Nunzio, LDA ha ricevuto la notizia della sua eliminazione dalla scuola di Amici: “Non voglio fare lunghe premesse, arrivo subito al finale: esci tu Luca”, sono state le parole di Maria De Filippi. Ma la conduttrice ha svelato qualcosa in più.

Commozione, pianti liberatori e parole di sentito affetto per tutti: LDA esce dal gioco lasciando i fan con l’amaro in bocca. Infatti in molti sui social hanno manifestato il proprio dissenso. Dal punto di vista di alcuni infatti, LDA come anche Carola non meritavano di uscire prima di altri concorrenti.





Luca e non il figlio di Gigi D’Alessio, questo è sempre stato un messaggio importante da lanciare al pubblico nel corso della permanenza nella scuola di Amici di LDA. E alla luce dell’eliminazione del cantante, ci ha pensato Maria De Filippi a rivelare davanti alle telecamere qualcosa in merito a questo aspetto sempre tanto caro all’allievo.

“Tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri di Natale quest’anno”, ha rivelato Maria De Filippi come a voler sottolineare un percorso leale, condotto fin dal principio, che non ha fatto interferire in alcun modo la notorietà di Gigi D’Alessio con l’esperienza vissuta da LDA nel corso del talent show.

“E questa però è maleducazione”, ha replicato ironico LDA dopo momenti di grande tensione e commozione. “Sei proprio un fratello che non pensavo di avere. Ti voglio bene proprio assai”, l’allievo di canto ha salutato con queste parole Albe, suo compagno di stanza per 7 lunghi mesi. E nonostante l’eliminazione dal talent, sono in molti a scommettere sul successo che LDA riuscirà a conseguire anche se lontano dal palcoscenico di Amici.

