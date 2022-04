“Stai zitta!”. Amici 21, lite tra gli insegnati per l’allievo: succede il finimondo in studio

Amici di Maria De Filippi, il duro attacco ad Alessandra Celentano. Una serata densa di colpi di scena ed emozioni. LDA ha salutato con occhi lucidi la classe, ringraziando i compagni di “averlo reso migliore”. Immancabili nel corso della messa in onda del talent show anche confronti accesi tra i prof. Ecco cosa è successo.

Tutto ha avuto inizio dal momento del lancio del guanto di sfida tra Dario e Michele. Ma nello specifico Alessandra Celentano ha indirizzato all’allievo della squadra di Veronica Peparini, Dario, osservazioni piuttosto pungenti che non sono passate inosservate alla professionista di ballo.





“Troppo spocchioso”, con queste parole Alessandra Celentano ha definito Dario: “Potresti imparare tanto e non hai fatto nessun progresso. E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male”. Una lettera che si è poi conclusa con un “Sii umile e fatti aiutare”. Per Veronica Peparini impossibile restare zitta. Ecco la replica alla collega.

“Voglio partire dicendo la stessa cosa che ha detto la maestra Celentano a me ovvero che sono tutte sciocchezze. Se lui sa parlare e sa rispondere credo sia un buon modo di difendersi, hai detto che non è nelle proporzioni giuste e non è una cosa carina da dire un ragazzo di 18 anni”. Il duro attacco ad Alessandra Celentano non poteva che concludersi con una replica da parte della diretta interessata.

“Le verità sono sempre scomode, parlo di fisicità per la danza. Se a voi le verità sono scomode non è un problema mio. Poteva anche rifiutare il guanto”, ha risposto Alessandra Celentano. “Ho accettato il guanto perché forse uscirò io stasera, anche per ballare. Io ho sempre fatto tutto quello che mi ha chiesto di fare”, le parole del ballerino Dario tirato in ballo dalla prof.

