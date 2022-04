Puntata scoppiettante quella di Amici. I primi a partire sono Cuccarini e Todaro che hanno scelto di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e hanno portato a casa la vittoria. Naturalmente c’è stato, come sempre, uno scambio di opinioni abbastanza acceso tra Todaro e Celentano, così come tra Zerbi e Cuccarini sul guanto di sfida col duetto. A fine partita, comunque, LDA è finito al ballottaggio finale: i giudici hanno salvato prima Michele, poi Luigi.

Luca se lo aspettava e ha ammesso di meritarlo, vista la sua crisi. Poco dopo stessa sorte e stessa sfida: Alex prima e Serena e Nunzio dopo nulla hanno potuto contro Luigi e Michele. In due sfide i ZerbiCele hanno vinto e hanno mandato al ballottaggio Nunzio, Serena e Alex. Stavolta si è aggiunto il ballerino di Raimondo al ballottaggio finale. A questo punto, prima di passare alla terza partita c’è stata la sfida tra i professori: CuccaTodo contro ZerbiCele.





Amici, colpo di scena sul finale: ecco chi esce. Pubblico in rivolta

Poi Rudy e Alessandra hanno chiamato al centro del palco la squadra delle PePe, ovvero Peparini e Pettinelli. Più tardi Dario ha raggiunto Nunzio e LDA al ballottaggio finale, ma è stato salvato subito dai giudici prima di tornare in casetta. Ma nei momenti successivi, Luca è scoppiato a piangere: cantando si è liberato di tutta la tensione e si è lasciato andare.

Il pianto improvviso di LDA, arrivato dopo il precedente sfogo, non ha lasciato indifferente Maria che ha speso belle parole per lui e lo ha invitato a non farsi sempre tante domande. Negli istanti dopo, Maria si è collegata in casetta e ha fatto un annuncio secco e diretto, senza preamboli: “Non voglio fare lunghe premesse, arrivo subito al finale: esci tu Luca”.

Alla fine l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 2022 è proprio LDA. Come sempre accade, in molti sui social hanno manifestato il proprio dissenso. Dal punto di vista di alcuni infatti, lui come anche Carola la settimana scorsa non meritavano di uscire prima di altri concorrenti. Naturalmente in molti hanno puntato il dito, contro i giudici perché Serena e Albe sono ancora dentro e Carola e LDA no.

