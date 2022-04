“Maria, io la sposo”. Amici, tutti spiazzati. Ma è serissimo: “Stiamo insieme già da 6 mesi…”

Si avvicina a grandi passi la sesta puntata del Serale di Amici 21, puntata che probabilmente decreterà un’altra eliminazione. Durante la scorsa puntata è stata eliminata Carola che ha perso la sfida contro Serena e Dario: poi c’è stata la scelta di Alessandra Celentano di salvare Nunzio, reduce da due ballottaggi consecutivi, il ballerino di Raimondo Todaro rischia così come Albe, il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

In questi giorni Albe ha deciso di scrivere una lettera ai suoi compagni d’avventura. Li ha radunati sulle gradinate e le ha ringraziati per tutto questo periodo passato insieme. Ha voluto dedicare delle parole bellissime anche a Maria De Filippi: “Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto. Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi. Hai un bellissimo potere, quello di saper capire. E trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito”.





Albe vuole sposare Serena: si dichiara ad Amici 21

In questi mesi intanto il pubblico si è affezionato agli allievi e senza dubbio due dei ragazzi che più di tutti hanno conquistato il web sono Albe e Serena. Tra il cantante e la ballerina da diversi mesi è nato l’amore, e ad oggi sono una delle coppie più belle e amate ai fan di Amici 21. Alcune ore fa però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. I due infatti hanno festeggiato i sei mesi di relazione, e a quel punto a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha chiesto ad Alberto quali fossero le sue intenzioni.

A quel punto Albe ha spiazzato non solo la conduttrice stessa, ma anche il web, affermando di voler sposare Serena e di avere dei figli da lei. “Voglio stare con lei tutta la vita, la sposo. Maria ti inviterò, so che non verrai perché sei impegnata, ma io ti inviterò sicuro. Sì la voglio sposare parlo seriamente. Sono serio, adesso sono sei mesi, mezzo anno che stiamo insieme. Stiamo troppo bene, però è una relazione strana. Nel senso che sto tanto bene. Il matrimonio è una cosa seria, ma io sono il tipo giusto, tutti i bambini. Anche Giulia Pauselli ha fatto i figli. Ne vorrei tre. Vorrei almeno una femmina uguale a lei”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Serena, che è rimasta stupita dalle parole di Albe. Queste le affermazioni della ballerina di Amici 21: “Il matrimonio è una cosa grossa. Ma cosa dici i bambini? Io voglio ballare nei prossimi anni! Si forse a 30 anni mica adesso. Io al massimo 2 e maschietti”.

