“Tu fai la moglie di”. Sonia Bruganelli, massacro pubblico: fuoco e fiamme col giornalista

Un tweet al veleno, una risposta e finisce tutto nel caos. Un semplice botta e risposta si è trasformata in una lite social. Protagonisti sono stati il giornalista Giuseppe Candela, collaboratore di diverse testate tra cui Dagospia e Fatto Quotidiano, e Sonia Bruganelli, produttrice ed ex opinionista al GF Vip 6. Tutto è nato da un commento di Candela all’esordio di Clementino e Lorella Boccia a Made in Sud su Rai2.

“Il programma quello è – ha scritto il giornalista – i conduttori non sanno condurre, ma come si fa a collocare Made in Sud a Pasquetta, al lunedì, contro Isola e la fiction di Rai1?”. Parole che evidentemente non sono per nulla piaciute a Sonia Bruganelli, anche se non erano riferite a lei o a un suo programma. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti risposto così al tweet di Candela: “Certo che da casa sono tutti bravi eh”. Seguito da tante risate. E da lì è scoppiato il putiferio.





Giuseppe Candela non ha preso bene la risposta di Sonia Bruganelli. E ha sbottato: “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merda…”. La discussione è andata avanti. La produttrice ha condiviso il tweet di Candela rispondendo: “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti”.

Tutto finito? Niente affatto. A questo punto infatti Giuseppe Candela ha nuovamente rilanciato: “Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. ‘Spiare dal buco della serratura’, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?”. Poi è arrivato il tweet di Sonia Bruganelli che sembrava chiudere il discorso.

Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre ma come si fa a collocare #MadeinSud a Pasquetta, al lunedì contro Isola e la fiction di Rai1? — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 18, 2022

Se fate tv accettate le critiche.

Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i coglioni. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 19, 2022

“Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista – ha scritto la Bruganelli – capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità”. “Io ti auguro di saper gioire degli applausi e di ragionare sulle critiche. Conosco ‘moglie di’ di talento e altre mogli che distruggono carriere ai mariti. Ti auguro tanta felicità anch’io”.

Ma non è ancora finita. Qualche ora dopo è arrivato il tweet di Candela: “Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i coglioni”. Lite terminata o…?

