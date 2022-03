Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono tornate a parlare dopo la finale del ‘GF Vip’ e hanno dunque fatto una sorta di bilancio dell’edizione numero 6, condotta da Alfonso Signorini, e che ha visto prevalere Jessica Selassié. Hanno scelto ‘Chi Magazine’ per dire tutto e a sorpresa su un argomento sono apparse completamente d’accordo. Nonostante tra le due opinioniste i pareri siano stati sempre differenti, stavolta c’è un punto in comune e in particolare una persona che non hanno apprezzato.

Intanto, come scritto in un precedente articolo, Sonia Bruganelli ha voluto dedicare un post al figlio Davide Bonolis: “Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide sei l’uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo”. “Non è Bonolis l’uomo della sua vita? Lui non riesce a farla stare bene con un solo sguardo? Di quali difficoltà parla?”, si è letto tra i commenti degli utenti.

Per quanto riguarda i concorrenti amati dalle due opinioniste del ‘GF Vip’, a ‘Casa Chi’ Sonia Bruganelli ha detto: “Il mio preferito era Giucas Casella”, mentre Adriana Volpe aveva un altro gieffino nel suo cuore: “Io preferivo Aldo Montano”. Poi è stata la volta di soffermarsi sul momento più bello ed emozionante e la Bruganelli ha detto: “Quando è tornato Giucas nella Casa”. La Volpe invece: “Il discorso di Imma Battaglia alla compagna Eva Grimaldi”. E poi la stoccata durissima ad un concorrente.





Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno criticato uno dei protagonisti del ‘GF Vip’, ovvero Tommaso Eletti. Sonia ha affermato: “Non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del programma e infatti è stato il primo ad uscire”. E Adriana sempre a ‘Chi Magazine’: “Ne avrei fatto volentieri a meno”. Chissà se l’ex ‘Temptation Island’ vorrà dire qualcosa in merito o se preferirà non replicare a queste critiche delle due donne, che dunque inaspettatamente sono state concordi nel giudizio.

Intanto, Sophie Codegoni ha raccontato anche un retroscena inedito: un’ex coinquilina ci avrebbe provato col suo fidanzato durante una diretta del GF Vip. Il tutto sarebbe successo dietro le quinte del programma, nei camerini per la precisione. La protagonista sarebbe Clarissa Selassié che, si è letto su ‘Chi’, per le puntate del GF Vip 6 “si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto”.