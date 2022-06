Ilary Blasi, indiscrezione bollente sull’Isola dei Famosi. L’ex gieffino non sarebbe il solo ad aver lanciato l’indiscrezione sul reality show di Ilary Blasi. Notizie che messe insieme andrebbero a sollevare un vero polverone intorno alla questione alquanto bollente. La notizia ha viaggiato in rete in poche ore alla velocità della luce.

Isola dei Famosi sotto la luce dei riflettori. Indiscrezione bollente condivisa su Instagram che lascia aperto il campo a svariate interpretazioni. Ci avrebbe pensato l’ex gieffino Biagio D’Anelli ma senza rivelare i nomi dei diretti interessati. Ecco la notizia.





“Cos’hanno in comune L’Isola e il GF Vip? Ve lo dico. Un concorrente de L’Isola ha avuto rapporti sexual con un concorrente del GF Vip”. Insomma, Biagio D’Anelli ha certamente messo in circolo un interessante enigma da risolvere, seguito anche da una doppia rivelazione lanciata però da Deianira Marzano che da bollente fa diventare la notizia esplosiva. (Ilary Blasi ripresa dalla produzione).

L’esperta di gossip e blogger ha scritto: “C’è una coppia che avreste voluto vedere insieme ma niente. L’unica cosa che è stata vista con sommo stupore degli amici di lei sono le foto del ‘coso’, rigorosamente in penombra, a mo’ di ‘natura morta’, che manda a questa graziosa donzella su WhatsApp”.

Molti sospetti in seguito al post di Biagio D’Anelli sono caduti su Roger Balduino, tirato in ballo dall’ex gieffino ospite nel programma: “Il passato di Roger è un po’ misterioso. Abbiamo scoperto l’altra puntata che è papà. Ci sono delle cose… C’è un passato misterioso perché ci sono degli anni che non si sa cosa facesse”.

Biagio D’anelli ha poi aggiunto: “Ho scoperto, praticamente, che Roger in quel di Milano, dal 2014 al 2017, è stato uno dei più grandi animatori. Lui ballava sui palchi di un noto locale di Milano a una famosissima festa brasiliana. E ho ricevuto delle foto pazzesche di lui con questo fisico pazzesco, sul bancone, con mille donne vicino. Dove balla e si struscia… E ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie”.

