“Smettila subito”. Isola dei Famosi, caos dietro le quinte: autori furiosi con Ilary Blasi

Isola dei Famosi, Ilary Blasi ripresa dalla produzione. Anche la conduttrice nel centro del mirino in quella che verrà ricordata come una delle puntate più turbolente di questa edizione che si allungherà fino al 27 giugno. Tra i punti più caldi il confronto tra Vladimir Luxuria ed Estefania Bernal accusata di non essere sincera fino in fondo. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”.



E ancora: “Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”. Oltre all’addio, prima volta nella storia del programma, di 4 concorrenti nello stesso giorno. A lasciare l’Honduras sono stati Alessandro, Guendalina, Blind e Licia. Ognuno con motivazioni diverse. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”.

Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”. Guendalina per stare vicino ai figli: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – ha spiegato l’ex gieffina -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore”.



Mentre Alessandro per sostenere degli esami universitari. Tornando a Ilary Blasi, le gaffe sono un marchio di fabbrica della conduttrice. Nelle puntate scorse è stata ripresa dagli autori tv. Un esempio? Lo svarione recente con Ilona Staller a cui ha detto “niente ti scure…a invece che “scoraggia”: “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!”.



E non è stata la sola volta. Altre volte gli autori sono stati ‘furiosi’ con lei. Nello specifico quando ci sono le prove dei naufraghi e lei si diverte a punzecchiarsi con Alvin. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”.

