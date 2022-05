“La pazienza è finita”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi avverte i naufraghi: “Oggi si decide”

Isola dei Famosi, Ilary Blasi contro i naufraghi. Secondo le anticipazioni la conduttrice sarebbe stanca di alcuni comportamenti di certi concorrenti. Per il reality non è un momento particolarmente brillante. Nei giorni scorsi Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata nei salotti dursiani non aveva usato mezzi termini. Se in Honduras pare scarseggiare il cibo come da “tradizione” del reality, il botox arriva eccome.



“Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia” ha scritto. Come se non bastasse il figlio di Carmen, Alessandro, sarebbe pronto a lasciare il programma.

Ilary Blasi: età, altezza, peso, marito e figli. Tutto sulla conduttrice







È l’indiscrezione lanciata dall’influencer napoletana Deianira Marzano. “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!”. Queste le parole dell’esperta di gossip sul suo account Instagram. Il figlio di Carmen Di Pietro, grande protagonista di questa edizione del reality e particolarmente apprezzato dal pubblico web potrebbe tornare in Italia.



Dopo essere entrato in coppia con la madre Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni si è fatto apprezzare sempre di più anche per via della sua simpatia e della maturità. Ma non solo lui pare che in fatti Ilary Blasi metterà i naufraghi di fronte ad una scelta importante: continuare questa avventura complicata, oppure lasciare Cayo Cochinos. Nelle ore scorse si era parlato molto di un addio discusso.



Nello specifico quello di Jeremias Rodriguez. Un addio secondo Eleonora Cecere programmato. L’ex stellina di Non è la Rai aveva spiegato. “Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro”.

“Ma avete visto la sua faccia?”. Carmen Di Pietro, qualcosa non torna: bufera sull’Isola dei Famosi