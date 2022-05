Isola dei Famosi Vladimir Luxuria critica Estefania Bernal e Roger Balduino. Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri e che ha portato a veri stravolgimenti. Davanti alla notizia del prolungamento del gioco Blind, Licia, Alessandro Guendalina hanno deciso di abbandonare il gioco. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”. Poi a parlare è stata Guendalina Tavassi.



“Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – ha spiegato l’ex gieffina -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.





Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria critica Estefania Bernal: “Non mi convinci”



E ancora Guendalina: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero”. Quanto ad Alessandro Il figlio di Carmen Di Pietro deve tornare in Italia per via di alcuni esami all’università.



Ma tenere banco in Honduras c’è anche la querelle sempre più serrata tra Estefania Bernal e Roger. Nel corso della puntata la naufraga ha accusato di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Vladimir Luxuria che, con il classico piglio e senza peli sulla lingua ha attaccato la modella.



“Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”.

“Ho scoperto cosa fa”. Isola dei Famosi, ‘fucilata’ di Estefania a Roger: ormai è guerra aperta