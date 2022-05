Roger ritira Isola dei Famosi, l’indiscrezione dopo l’incidente alla caviglia durante la prova dell’orologio con Clemente Russo. A dare la notizia Davide Maggio, che nel suo blog ripercorre anche i momenti dell’infortunio del modello brasiliano, concorrente dell’edizione in corso del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Roger ritira Isola dei Famosi – Due settimane fa Roger ha avuto un brutto infortunio durante la prova dell’orologio contro Clemente Russo, poi eliminato dal reality show. “Non c’è niente di chiaro qui, Roger non riesce a parlare per il dolore. Non stiamo capendo bene nemmeno noi. Nel porre resistenza a Clemente si è provocato qualcosa alla caviglia“, aveva detto Alvin durante la diretta. Nella prova dell’orologio Roger aveva messo male la caviglia ed era caduto provocandosi una distorsione. Poco dopo era stato trasportato in infermeria e dopo all’ospedale per effettuare una radiografia.





Roger ritira Isola dei Famosi, l’indiscrezione

“Adesso lo stanno trasportando in elicottero verso la terra ferma. […] – aveva annunciato l’inviato dall’Honduras – Abbiamo degli aggiornamenti. Roger Balduino è in ospedale ed è in attesa di fare una radiografia. Lo hanno trasportato subito e tra poco daremo altre informazioni”. Dopo qualche giorno Roger ha fatto ritorno sulla spiaggia ma durante la diretta andata in onda lunedì 30 maggio Ilary Blasi ha notato la sofferenza del modello e gli ha chiesto spiegazioni. “Mi chiedi se sto piangendo? Un po’, è che mi dispiace, ma non riesco proprio a camminare. Se devo uscire io mi spiace tantissimo”, ha spiegato un triste e sconsolato Roger Balduino.

Roger ritira Isola dei Famosi – Dopo il verdetto del televoto, che lo ha visto scontrarsi con Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, poi eliminato, Roger Balduino ha lasciato Playa sgamadissima per tornare in infermeria ed effettuare nuovi accertamenti medici sulla caviglia lasciando da sola una preoccupata Pamela Petrarolo, rimasta da sola dopo l’eliminazione di Marco Maccarini: “No, purtroppo è tutto vero. So che Roger è dovuto andare in infermeria perché ha problemi alla caviglia e gli fa molto male. Quindi Pamela tu devi rimanere lì da sola su Playa Sgamadissima”, ha annunciato Ilary Blasi all’ex volto di Non è la Rai.

Roger ritira Isola dei Famosi – A 24 ore dalla messa in onda della puntata, Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione sul ritiro di Roger Balduino dall’Isola dei Famosi: “L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. – si legge – Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco”.

