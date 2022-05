“Come sta Roger Balduino”. Il brutto incidente all’Isola, poi il segreto. Ma Alvin ora dice tutto

Come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi? È la domanda che si sta ponendo il web, dopo la puntata andata in onda venerdì scorso e durante la quale il naufrago ha avuto un incidente durante la prova dell’orologio contro Clemente Russo, che nei giorni scorsi ha dovuto salutare la moglie Laura Maddaloni, ultima eliminata del reality show condotto da Ilary Blasi.

A spiegare ai telespettatori come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi ci ha pensato l’inviato in Honduras Alvin, rispondendo a una domanda lasciata da un fan sulla sua pagina Instagram. Da venerdì, infatti, massimo riserbo sulla situazione del naufrago ferito durante la diretta in onda su Canale 5.





Come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi

Come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola – Durante la prova all’Isola dei Famosi Roger Balduino si è ferito ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Il naufrago ha chiesto a Ilary Blasi di fare una prova orologio con Clemente Russo, ma dopo un paio di minuti è caduto e l’altro naufrago ha chiesto l’intervento di un dottore. “Ragazzi chiamate subito un dottore, un dottore“, ha detto Clemente Russo durante la diretta.

Roger non rispondeva alle domande di Alvin e di Clemente e Ilary Blasi è intervenuta dallo studio “Alvin cosa succede? Addirittura un dottore? Ma come sta Roger, è il piede o la caviglia? Ok allora noi andiamo avanti e dopo torno da voi così mi darai delle spiegazioni“, si è sentito nei momenti concitati. “Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”, ha detto Alvin spiegando come sta Roger Balduino.

Ma come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi? Su Instagram l’inviato in Honduras ha aggiornato sulle condizioni di salute del naufrago rispondendo a una domanda sulla sua pagina Instagram. Alla domanda “Se ci sono notizie di Roger?” Alvin ha spiegato “Distorsione e tutore”. Al momento, però, non si sa se Roger Balduino possa proseguire la sua avventura dopo l’incidente all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, incidente per Roger Balduino: il naufrago in ospedale con l’elicottero