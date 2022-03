Roger Balduino è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi sbarcato nuovamente su Canale 5 il 21 marzo. Tra le coppie già formate Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Per entrare in gioco anche i naufraghi solitari hanno dovuto formare delle coppie.

Si tratta di Antonio Zequila con Floriana Secondi, Cicciolina con Marco Melandri e Nicolas Vaporidis con Estefania Bernal. Jovana Djordjevic e Roger Balduino, eliminati a un televoto flash, hanno raggiunto Playa Sgamada, dove vivranno come singoli.





Roger Balduino Isola dei Famosi 2022, chi è: età, altezza, peso, lavoro e fidanzata

Roger Balduino ha debuttato giovanissimo nel mondo della moda, da sempre una delle sue grandi più grandi passioni e lasciato il suo paese Natale si è traferito in Italia, precisamente a Milano, per coronare il su sogno. Ha posato per Dolce & Gabbana e ha collaborato anche per campagne pubblicitarie di intimo o costumi da bagno.

Roger Balduino è molto noto del suo paese ed è stato protagonista del gossip per un presunto flirt con una delle top model più famose degli anni Novanta, Naomi Campbell. Come si può notare da alcuni scatti pubblicati sul suo account Instagram, nel 2020 ci sono alcuni scatti con l’influencer Beatriz Marino, con cui ha avuto una storia durata circa un anno.

Sempre su Instagram, Roger Balduino ha annunciato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi con un post: “Quest’anno farò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata dell’Honduras”. Il modello è nato a Erechim, in Brasile, nel 1992. È alto un metro e ottantotto centimetri per un peso di circa 82 chili.