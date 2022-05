Roger Balduino infortunio all’Isola dei Famosi. Un altro. Il modello da giorni abita Playa Sgamadissima e ha proseguito il suo percorso al reality show di Canale 5 in solitaria. Ma non sono mancate le difficoltà e infatti è costretto a fare ancora i conti con un nuovo infortunio alla caviglia, dopo quello che si è procurato settimane fa durante una sfida con Clemente Russo.

Ilary Blasi, durante la diretta di lunedì 30 maggio 2022, si è più volte collegata con il naufrago solitario su Playa Sgamadissima e si è anche accorta che qualcosa in lui non andava. Prima di leggere il verdetto del televoto, che lo ha visto scontrarsi con Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, poi eliminato, ha voluto sincerarsi sulle sue condizioni di salute.





Roger Balduino infortunio Isola: ritiro in vista?

La conduttrice ha visto subito che il modello brasiliano non sembrava per niente in forma e lui tra le lacrime ha ammesso come stanno realmente le cose: “Mi chiedi se sto piangendo? Un po’, è che mi dispiace, ma non riesco proprio a camminare. Se devo uscire io mi spiace tantissimo”. Roger Balduino, triste e sconsolato, è stato subito consolato dai compagni accanto a lui.

Alla fine si è salvato al televoto ma subito dopo la gioia quell’infortunio alla caviglia lo ha costretto ad abbandonare momentaneamente Playa Sgamadissima e correre in infermeria. Troppo dolore alla caviglia, anche molto gonfia, che ha richiesto l’intervento medico. La domanda ora è: dopo l’ennesimo infortunio Roger Balduino rischia di lasciare l’Isola dei Famosi e fare ritorno in Italia?

Poco più tardi Ilary Blasi si è di nuovo collegata con Playa Sgamadissima, abitata ormai dalla sola Pamela Petrarolo dopo l’uscita di scena di Marco Maccarini. L’ex Non è la Rai è sembrata un po’ preoccupata e spera davvero in un ritorno immediato di Roger Balduino: “Ilary ma che è uno scherzo?”. “No, purtroppo è tutto vero. So che Roger è dovuto andare in infermeria perché ha problemi alla caviglia e gli fa molto male. Quindi Pamela tu devi rimanere lì da sola su Playa Sgamadissima”. Speriamo ci siano presto belle notizie, soprattutto dell’infortunio di Roger Balduino.

