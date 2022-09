In questa prima parte di GF Vip 7 le vicende dei concorrenti sono legate alle elezioni politiche 2022. Si è votato domenica 25 settembre e anche ai vipponi è stata data la possibilità di esprimere il voto recandosi alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis sono stati gli unici non residenti nel Lazio che nel giorno delle elezioni hanno deciso di recarsi alle urne e votare. Il giovane si è recato nella sua Milano, mentre la conduttrice ha raggiunto Empoli. Per loro è scattato il piano B.

Infatti non possono rientrare in Casa subito dal momento che sono sottoposti a quarantena per 4 giorni. Di conseguenza al momento non sono con gli altri compagni d’avventura, ma avranno allo stesso modo la possibilità di partecipare alla puntata di lunedì 26 settembre. Secondo indiscrezioni saranno collegati in diretta dall’albergo in cui stanno trascorrendo la quarantena. Mistero su chi è andato a votare: la regia ha cercato di confondere gli spettatori e rendere ‘segreta’ il più possibile anche l’uscita dalla Casa dei vari Vipponi.

GF Vip 7 Sara Manfuso, il marito Andrea Romano non è stato eletto

Le elezioni interessano direttamente anche Sara Manfuso, attuale concorrente del GF Vip 7 e moglie di Andrea Romano, parlamentare uscente del Pd che era candidato. Non è stato rieletto e Giuseppe Candela si domanda su Twitter se il tutto verrà raccontato a Sara Manfuso che nel 2020 ha sposato in gran segreto il politico: “Di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso”, ha detto al settimanale Oggi.

Andrea Romano, intanto, attraverso la sua pagina Facebook ha commentato la sconfitta: “Quando si perde, anche in politica, la responsabilità è sempre personale. E di fronte alla sconfitta nel collegio uninominale di Livorno e Piombino la responsabilità è prima di tutto mia […] Oggi voglio solo ringraziare gli elettori e le elettrici che mi hanno votato, quelli che hanno scelto Chiara Tenerini (a cui vanno i miei complimenti per l’elezione e i miei migliori auguri per la legislatura) e quelli che hanno optato per gli altri candidati. Perché l’esercizio della democrazia è un bene prezioso, che dobbiamo sempre rispettare e curare con la massima attenzione: per i nostri padri che lo hanno conquistato, per noi e per i nostri figli”.

Prima di entrare al GF Vip 7, Sara Manfuso è stata spesso ospite di programmi di approfondimento politico come Dritto e Rovescio, Zona Bianca, Agorà, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Non solo televisione, l’opinionista scrive anche per i quotidiani Il Giornale e La Notizia, ed è Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.