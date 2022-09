La giornata di ieri al GF Vip 7 ha lasciato strascichi pesanti, nella notte c’è stato un confronto tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi che ha visto anche la partecipazione di Sara Manfuso e della fidanzata dell’ex UeD Soraia Allam. Per chi non avesse seguito il programma, in questi giorni tra Elenoire e Luca è si è creata una grande intesa tanto che lei è arrivata a confessare una cotta per l’ex tronista. Luca, da parte sua, ha messo in chiaro le cose ed Elenoire non l’ha presa benissimo sostenendo di esser stata illusa.



A quel punto Salatino si è sfogato con alcuni dei concorrenti, tra cui Sara Manfuso, affermando: “C’è rimasta male? Ma de che? State fuori di testa, ma fermatevi oh. Di che? Lei mi ha detto che io le ho fatto capire delle cose, ma che ca**o dici? Io sono entrato qua dentro dichiarando di essere fidanzato. Per me qua può esserci chiunque ma…non fate passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Se l’ho vista seria? Nemmeno mi interessa, io voglio sposarmi con Soraia”.

I Vipponi hanno subito tranquillizzato Luca Salatino, affermando come con ogni probabilità Elenoire Ferruzzi stesse solo scherzando. A sostenere questa tesi è stata anche Sara Manfuso; parole che hanno fatto tracimare il vaso, avendola incoraggiata nel flirt con Luca, e che hanno sollevato la reazione di Soraia. “La grande amica di Elenoire: Sara. Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava?”.



E non è finita qui. Dopo aver sbottato contro Sara Manfuso, Soraia Ceruti ha deciso di intervenire nuovamente per spiegare meglio il suo punto di vista. “Buongiorno a tutti. Scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo stanotte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Appunto sto parlando di Sara. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo”.



“Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che ci giocava e scherzava con Elenoire. Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando è stata la prima a incoraggiarla. Quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano a illudere Elenoire. Tutto qui ragazzi”.

