Attilio Romita sempre più personaggio al GF Vip 7. Il giornalista è entrato insieme al primo gruppo di concorrenti nella serata di lunedì 19 settembre 2022 ma si è già ambientato, soprattutto distinto nella Casa. E anche nella seconda puntata del reality show non ha fatto eccezione.

Il pubblico si è accorto che si è infastidito per non aver avuto troppo spazio in puntata: “Attilio on fire sul 55 perché Alfonso stasera non l’ha ca…to e lui ‘hanno pure insistito per avermi qui, ma allora che c… o volevano da me’”, ha riportato un utente su Twitter, in riferimento al discorso del giornalista.

Attilio Romita GF Vip 7, il furto nella notte

Non è finita qui perché poi durante la notte Romita si è sfogato con Charlie Gnocchi e parlato dei dettagli del contratto che ha firmato per far parte del reality: “Ci sono delle cose che non ho capito […]. Ormai mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire una parola, ha fatto finta che nemmeno ci fossi”.

Non è l’unico episodio che ha visto Attilio Romita protagonista nella notte successiva alla diretta del GF Vip 7. Il giornalista ha confessato agli altri inquilini un piccolo furto ai danni di Wilma Goich, tra gli ultimi vipponi entrati. Ecco, appena entrata è stata derubata dell’ultima sigaretta.

Ore 3 di notte e Attilio ruba la sigaretta a Wilma☠️✈️ #GFvip pic.twitter.com/LebtiZlTKh — 𝐌𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚🥲 (@davidoskychoc) September 23, 2022

ATTILIO BASTARDISSIMOOO ALLE 3 DI NOTTE 😎 #gfvip pic.twitter.com/5jlSMuSRhq — Vanessa (@Vanessa89125464) September 23, 2022

“‘Presente il furto alla vecchietta quando esce dalla banca?! L’ho fatto pure io. Ho rubato la sigaretta a WIlma Goich’, Attilio alle 3 di notte”, ha twittato un utente riportando il dialogo in cui lo stesso giornalista racconta il piccolo furto commesso. E un altro: “Attilio che ha rubato l’ultima sigaretta a Wilma, ve lo giuro”.